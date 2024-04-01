الرئيس بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق

خلال استقباله القنصل الفرنسي في أربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 1 نيسان 2024، في مصيف صلاح الدين، لقنصل الفرنسي العام لدى أربيل يان برايم.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على ملف انتخابات برلمان كوردستان وموقف وملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني المتعلقة بها، وإلى جانب الإشارة إلى أهمية الانتخابات في إقليم كوردستان، أكد القنصل الفرنسي في أربيل أن بلاده تدعم أن يكون إقليم كوردستان قوياً ومستقراً وتسوية التعقيدات والمخاوف لدى الأطراف السياسية في الإقليم، كما أبدى استعداد فرنسا لمساعدة الأطراف المعنية في إقليم كوردستان من أجل تجاوز الأزمات السياسية ومعالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية.

وأشاد الرئيس بارزاني خلال اللقاء بدور فرنسا في مساندة قضية شعب كوردستان، واصفاً العلاقات بين الشعبين الكوردستاني والفرنسي بالتاريخية والفريدة، كما أكد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وخلال السنتين الماضيتين بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل ما يمكن من جهود من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تمت عرقلة إجراء الانتخابات، واللجوء علناً إلى الأيادي الخارجية والمحكمة الاتحادية من أجل وضع العقبات أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرمان المكونات القومية والدينية من الانتخابات وسلب مئات الآلاف من الناخبين حقَهم في التصويت وعدم منح حلبجة استحقاقها من العدد الحقيقي للمقاعد وفرض إجراءات وآليات خاطئة لإجراء الانتخابات، ما يجعل الانتخابات غير معبّرة عن الأصوات الحقيقية لشعب كوردستان.

وشدد الرئيس بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة بدون أي تدخل أو تصميم مسبق، حيث أن مواقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني تهدف لإفشال المخططات الرامية لمصادرة إرادة شعب كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أكد الرئيس بارزاني ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية وإعلاء الإرادة والصوت الحقيقي لشعب كوردستان بعيداً عن المؤامرات والنتائج المسبقة، كما طالب المجتمع الدولي بالمساعدة في مراقبة وضمان إجراء انتخابات حرّة وحقيقية تخدم الشرعية والصوت الحقيقي لشعب كوردستان.

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