رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين الكوردستاني والعراقي

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 آذار (مارس) 2024، تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين الكوردستاني والعراقي.

وفيما يلي نص التهنئة:

يطيب لي، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الحزبين الشيوعيين الكوردستاني والعراقي، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سكرتيري الحزبين وأعضاء لجنتيهما المركزيتين، وسائر أعضائهما وأنصارهما في كوردستان والعراق.

وإذ أعبّر عن خالص أمنياتي بالنجاح الدائم للحزبين، أتطلع إلى مواصلة نضالهما وكفاحهما الحثيث في سبيل تثبيت دعائم الحرية والديمقراطية في العراق، ودعم حقوق شعب كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31/3/2024

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