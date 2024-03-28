مسرور بارزاني يوجه بتخصيص الكلفة اللازمة لتنفيذ مشروع (ماستر بلان) حلبجة

قال وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد وجه بتخصيص المبلغ اللازم لتنفيذ مشروع (ماستر بلان) محافظة حلبجة.

وأشار عوني الى ان “مشروع (ماستر بلان) حلبجة هو من أولويات المشاريع الحكومية ومشاريع الوزارة في مجال بناء المخططات الهيكلية والتصاميم الاساسية لمدن وبلدات كوردستان”.

لافتا الى ان “هذا المشروع سيؤدي الى تطوير وتنمية مدينة حلبجة في جميع الجوانب، وسيكون أساس البنية التحتية للمدينة”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد اجرى الشهر الماضي زيارة الى محافظة حلبجة واجتمع مع مسؤولي إدارة المحافظة وتمخض عن الاجتماع اصدار عدة قرارات مهمة تصب في خدمة المواطنين، ومن بينها منح محافظة حلبجة خصوصية في تنفيذ مشروع التصميم الأساس للمدن (الماستر بلان) الذي خططت له وزارة البلديات والسياحة.

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