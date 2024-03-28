قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: لن نقدم قائمة مرشحينا في انتخابات تُجرى وفق قرار سياسي وغير دستوري من المحكمة الاتحادية

افاد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال لقائه مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس ، إن الحزب لن يقدم قائمة مرشحيه في انتخابات تجرى على هذه الشاكلة (في إشارة الى انتخابات برلمان كوردستان وتدخلات المحكمة الاتحادية فيها عبر قرارات غير دستورية صدرت عنها خلال الفترة القليلة الماضية).

وكتب هيمن هورامي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في منشور على حسابه في فيس بوك: “استقبلنا اليوم الخميس 28 مارس/آذار ، مانوج ماسيو، مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.

وأضاف ” خلال اللقاء شرحنا له بوضوح رؤية وموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن الوضع السياسي والقرارات غير الدستورية للمحكمة الاتحادية”.

وأردف هورامي ” فيما يتعلق بالانتخابات أكدنا أنه خلال العامين الماضيين وكديمقراطي كوردستاني بذلنا قصارى جهدنا لإجراء الانتخابات في موعدها فيما كانت الأطراف الأخرى تعرقلها ، ولجأت إلى المحكمة غير الدستورية وهناك صدرت قرارات سياسية وليست قانونية ضد إقليم كوردستان ، كما استخدموا الضغوطات الاقتصادية وتجويع شعب كوردستان واستخدموا الطائرات المسيرة والصواريخ في الهجمات ضد الإقليم بشكل عام وأربيل بشكل خاص”.

مضيفاً ” وقد أوضح بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل جلي بأننا لن نشارك في انتخابات تم تصميمها بهدف تدمير إقليم كوردستان وكسر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وان يتم تعديل القوانين في إقليم كوردستان عبر محكمة غير دستورية”.

مشدداً ، على إن ” الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يقدم قائمة مرشحيه لانتخابات تجري وفق قرار سياسي وغير دستوري للمحكمة الاتحادية”.

كما أشار هورامي في تدوينة أخرى على حسابه بموقع إكس ، عن اللقاء مع المسؤول الاممي ، ان ” الحزب الديمقراطي الكوردستاني دائما مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الأحكام المسيسة وغير الدستورية للمحكمة الفيدرالية”.

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