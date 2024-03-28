روما.. وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية الإيطالييَن

اجتمع صباح اليوم الخميس 28 آذار (مارس) 2024، وفد حكومة إقليم كوردستان في العاصمة روما، في لقاءين منفصلين مع كل من وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، ونائب وزير الخارجية الإيطالي ادموندو شيريلي.

وصرح سفين دزيي لكوردستان24 بأن وفد حكومة إقليم كوردستان والجانب الإيطالي ناقشا آخر المستجدات والأوضاع في إقليم كوردستان والعراق، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة مؤخراً من المحكمة الاتحادية إزاء إقليم كوردستان.

وأشار دزيي إلى أن المسؤولين الإيطاليين البارزين في وزارتي الخارجية والدفاع أكدوا متابعتهم للأوضاع، وأعربوا عن استعدادهم لأي تعاون وجهود مشتركة بين إيطاليا وإقليم كوردستان.

ويقوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بزيارة إيطاليا، ويتألف الوفد من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية بين أربيل وروما.

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