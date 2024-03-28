الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بإقليم كوردستان

تعتزم وزارة الكهرباء العراقية شراء غاز حقل كورمور بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان لسد حاجة محطات الإنتاج، مشيرة إلى أن نوعيته “جيدة”وهي مصرة على الاستفادة منه في فصل الصيف.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (28 آذار 2024)، أن الحكومة العراقية ترغب في “الاستفادة من غاز حقل كورمور” منوّهاً إلى أنهم يعتزمون شراءه لسد حاجة محطات محطات إنتاج الكهرباء “في المنطقة الشمالية”.

لكنه شدد على ضرورة أن “يلبي الغاز الحاجة المحلية لإقليم كوردستان أولاً، وفي حال كانت هناك زيادة، لا شك فإن وزارة الكهرباء تتطلع للاستفادة من الكمية الفائضة وشرائها”.

أحمد موسى لفت إلى أن “الحكومة تتجه لشراء حقل غاز كورمور، حيث نوعية الغاز جيدة وسيؤمن حاجة المحطات الشمالية”.

وأشار إلى أن “الطلب على الكهرباء ليس كبيراً الآن حيث فصل الربيع لا تتعرض الشبكة خلالها للأحمال”، مستطرداً أنه “مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء سيثار موضوع شراء غاز حقل كورمور من جديد”.

وأبرم العراق الأربعاء 27 آذار، عقدا لاستيراد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة الأحمال.

يقع حقل كورمور في ناحية قادر بقضاء جمجمال في محافظ السليمانية، ويستثمر من قبل شركة دانة غاز الإماراتية.

تعد المنطقة من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، خصوصاً الغاز.

تأسس مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقدا مع حكومة إقليم كوردستان، للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في محطتي كورمور وجمجمال في إقليم كوردستان.

بعد مرور خمسة عشر شهرا على بدء المشروع، في أكتوبر 2008، بدأ إنتاج الغاز في كورمور من مصنع تم بناؤه حديثاً.

واستهدف الحقل عدة مرات بصواريخ الكاتيوشا عدة مرات.

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