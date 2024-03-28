البنغالي والكوري “لايدخلان العراق”.. والجواز الإسرائيلي يتصدر القائمة المحظورة

تصدر جواز سفر جمهورية كوسوفو وجواز سفر إسرائيل قائمة الجوازات الأكثر حظرا من دخول بعض الدول، بينما يمنع حاملو جوازي العراق من دخول 15 دولة أخرى.

ووفقا للبيانات الأخيرة، يفرض حظر دخول حاملي جواز سفر جمهورية كوسوفو على 15 دولة، تليها جواز السفر الإسرائيلي الذي يحظر دخوله على 12 دولة.

تأتي كوريا الجنوبية بعدها، حيث يمنع دخول المواطن الكوري في 8 دول، بينما يحظر دخول الباكستاني في 4 دول. وتظهر الولايات المتحدة وفلسطين وبنغلاديش والصومال في قائمة المحظورين على دخول 3 دول. فيما يتم منع الإماراتيين من دخول دولتين.

وفيما يتعلق بالعراق، فإنه لا يفرض حظر دخول على العراقيين من أي دولة. ومع ذلك، يتم منع حاملي جواز السفر البنغلاديشي من الدخول، وفي نهاية العام الماضي 2023، دعا السفير البنغلاديشي إلى رفع الحظر عن مواطني بلاده من دخول العراق، مشيرا إلى رغبة التجار والشركات البنغلاديشية في العمل في العراق، بالإضافة إلى رغبة المواطنين المسلمين في زيارة المراقد الدينية.

وبالمثل، يمنع دخول العراق على حاملي جواز السفر الكوري الجنوبي، ولكن ليس بقرار من العراق نفسه، بل تفرض حكومة كوريا الجنوبية هذا الحظر على مواطنيها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية