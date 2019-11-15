530 مليار دينار لاستئناف العمل بـ 50 مشروع متوقف في إقليم كوردستان

أعلن مدير عام تخطيط المشاريع في وزارة التخطيط بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل بـ 50 مشروع متوقف، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة ستمول من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية للعام القادم.

وأفاد زاغروس فتاح لـ (باسنيوز)، أن حكومة إقليم كوردستان أصدرت قرار استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية، وخصصت لهذه المشاريع ميزانية تقدر بـ 530 مليار دينار.

وأشار إلى أن أغلب المشاريع كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وهي حوالي 50 مشروعاً تضم طرق مواصلات ومشاريع خدمية، إلى جانب استكمال مشروع سايلو كلار.

كما لفت إلى أنه سيتم من ضمن الميزانية ذاتها، استكمال إيصال الخدمات إلى 17 مشروع سكني تضم 750 وحدة سكنية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه مدير عام تخطيط المشاريع، إلى أنه تم وضع خطط مشاريع جديدة، وبانتظار حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2020 كي تدخل حيز التنفيذ.