مارس 26, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وفد استثماري كوردستاني في فرنسا واتفاق على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

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فى :أخبار عــامة
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وفد استثماري كوردستاني في فرنسا واتفاق على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

زار وفد من هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فرنسا بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين أربيل وباريس.

وذكر بيان للهيئة ان “الوفد زار رئاسة مجلس الوزراء الفرنسي واجتمع مع مستشار رئيس الوزراء الفرنسي ستيفن مارشيسبو في باريس”، مبيناً أن “الاجتماع تضمن الحديث حول الوضع السياسي والاقتصادي في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام”.

واعرب الوفد عن شكر حكومة وشعب كوردستان لحكومة وشعب فرنسا على دعمها الدائم للاقليم في جميع الظروف.

وتابع البيان ان “الاجتماع تضمن بحث علاقات أربيل وباريس واعتبارها تاريخية واستراتيجية، حيث اتفق الجانبان على تطوير العلاقات في جميع المجالات لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية”.

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