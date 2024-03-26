وفد مشروع (حسابي) يجتمع مع كتلتي الديمقراطي والوطني الكوردستانيين في البرلمان العراقي

عقد وفد من مسؤولي مشروع (حسابي) في حكومة إقليم كوردستان، المتواجد حالياً في العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً مع كتلتي الديمقراطي والوطني الكوردستانيين وتحديداً في مبنى مجلس النواب العراقي.

وبحسب معلومات واردة لـ(باسنيوز) فقد عقد الوفد اجتماعاً مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مبنى البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء ، لمناقشة وعرض تفاصيل مشروع (حسابي).

ومن المقرر ان يجتمع الوفد ايضاً مع وزارة المالية الاتحادية حول المشروع.

يذكر ان الوفد الذي يضم عدداً من المسؤولين المرتبطين برواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، قد توجه يوم الاحد الماضي الى بغداد، وسيجتمع مع مسؤولي البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، لبحث موضوع الحسابات المصرفية للموظفين، حيث أطلق في إقليم كوردستان مشروع مهم بالصدد، وهو مشروع (حسابي).

وفي هذا السياق قال وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب ، إن (حسابي) مشروع مفيد لشعب كوردستان ويتضمن 19 خدمة مصرفية ، وأنه حتى العراق يسير في اتجاه اتباع مشروع (حسابي).

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