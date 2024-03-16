واشنطن في ذكرى جريمة حلبجة: سنواصل العمل معًا لمنع تكرار مثل هذه الفظائع

جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لإقليم كوردستان، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 36 على القصف الكيماوي على مدينة حلبجة، مؤكدة العمل معاً لمنع تكرار حدوث مثل هذه الفظائع.

وأصدرت القنصلية الأمريكية في أربيل، اليوم السبت 16 آذار 2024، بياناً استذكرت فيه الذكرى الـ 36 على القصف الكيماوي الذي شنّه نظام البعث العراقي على حلبجة.

وقالت القنصلية في بيانها: «يصادف اليوم الذكرى السادسة والثلاثين للمجزرة الوحشية في حلبجة، عندما استخدم نظام صدام حسين الأسلحة الكيميائية لقتل أكثر من 5000 مدني بريء في غضون عشرين دقيقة فقط، وإصابة أكثر من 10000 آخرين بجروح خطيرة».

وأضافت: «هذه الذكرى المهيبة، هي يوم حداد لجميع العراقيين وخاصة في إقليم كوردستان، وتنضم القنصلية الأمريكية العامة في أربيل إلى بقية العالم في تذكر أولئك الذين قتلوا وجرحوا».

وختمت بالقول: «سنواصل العمل معًا لمنع تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى، وتعزيز مبادئ السلام والتفاهم والتنوع».

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