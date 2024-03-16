مارس 16, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منظمات تركمانية تقاطع انتخابات برلمان كوردستان: المحكمة الاتحادية تعادي التعايش في الإقليم

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فى :أخبار عــامة
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منظمات تركمانية تقاطع انتخابات برلمان كوردستان: المحكمة الاتحادية تعادي التعايش في الإقليم

 قررت منظمات مجتمع مدني تركمانية، يوم السبت، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا الأقليات.

وقال ممثلون عن تلك المنظمات خلال مؤتمر صحفي عقد في اربيل، “نحن ممثلي الجمعيات والمنظمات المدنية من القومية التركمانية نرفض بشكل قاطع قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء مقاعد كوتا الأقليات لأننا نؤمن بأن هذا القرار بقدر ما هو ضد المكونات، فهو ايضا اتخذت مراعاة لمصلحة جهة سياسية”.

وأضافت “لهذا نعلن مقاطعتنا للعملية الانتخابية بكل الاشكال مع العلم ان عدم مشاركة القومية الثانية في الاقليم في العملية السياسية يضع هذه العملية موضع تساؤل، وكل هذه النتائج تقع على عاتق المحكمة الفيدرالية التي تعادي التعايش في إقليم كوردستان بشكل واضح وصريح”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد “الكوتا”، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

واعلنت الاحزاب التركمانية في اقليم كردستان، يوم الثلاثاء، 12 آذار 2024، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم المقرر اجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد “الكوتا”.

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