نيجيرفان بارزاني: جريمة الإبادة الجماعية في حلبجة كافية للإقرار بكل الحقوق المشروعة لشعب كوردستان

أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 16 آذار 2024، بياناً في الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لجريمة قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي من قبل النظام العراقي السابق، أكد فيه على ضرورة تنفيذ الحكومة العراقية كل واجباتها ومسؤولياتها وتحقق العدالة لضحايا حلبجة.

وفيما يلي نصّ البيان:

في الذكرى السادسة والثلاثين لفاجعة وجريمة القصف الكيمياوي البشعة لحلبجة، ننحني تكريماً وإجلالاً للأرواح الطاهرة لأكثر من خمسة آلاف شهيد في حلبجة وجميع شهداء كوردستان، ونستذكرهم بتقدير وإكرام، ونحيي جميع عوائل شهداء كوردستان وكل الضحايا الذين لا زالوا يعانون من آثار ومخلفات وأمراض تلك الجريمة.

القصف الكيمياوي لحلبجة حلقة في سلسة جرائم وإبادات جماعية وأنفال ووأد، مورس بكل وحشية بحق شعب كوردستان المظلوم المسالم المحب للحياة والإنسانية، هذا الشعب الذي لم يكن له ذنب سوى أنه طالب في وطنه بحقوقه وبالحياة والحرية والكرامة، ولو كان هنالك أي عدل، فإن جريمة الإبادة الجماعية في حلبجة كافية للإقرار بكل الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

في هذه الذكرى، نشدد على وجوب تعويض حلبجة وأهاليها وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال، وسائر جرائم النظام السابق في إقليم كوردستان ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة.

لذلك ينبغي أن تنفذ الحكومة العراقية كل واجباتها ومسؤولياتها وتحقق العدالة للضحايا، أما على الصعيد العالمي، فيجب العمل على عدم السماح أبداً بتكرار جرائم وإبادة جماعية كتلك في أي مكان.

إن المكاسب والكيان السياسي والدستوري الفيدرالي لإقليم كوردستان، ثمرة دماء الشهداء وتضحيات شعب كوردستان بكل مكوناته، لهذا فإن من واجب الجميع أن يحافظوا عليه من خلال وحدة الصف والتلاحم، فيسعدوا بذلك أرواح الشهداء وقلوب عوائلهم وذويهم، لنمضي معاً صوب مستقبل أفضل وآمن ومحمي.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

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