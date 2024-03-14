الديمقراطي الكوردستاني يعلن خوضه الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الخميس ، تسجيل الحزب لدى مفوضية الانتخابات ، للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان.

عبد الخالق غريب، مخول الحزب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال لـ (باسنيوز)، ان الديمقراطي الكوردستاني سجل اسمه لخوض الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان، المقرر إجراؤها في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حدد في 3 مارس/آذار الجاري 10 يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وبموجب الأمر الإقليمي الصادر عن رئاسة إقليم كوردستان ، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من يوم صدوره.

وكان اليوم الخميس 14 مارس/آذار ، الموعد النهائي لتسجيل الأحزاب والكيانات والتحالفات الانتخابية والمرشحين المستقلين لخوض الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

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