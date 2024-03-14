فريق التحقيق الدولي يسلّم القضاء العراقي بيانات رقمية حول جرائم داعش

تسلَّم مجلس القضاء الأعلى “بيانات رقمية” من فريق التحقيق الدولي “اليونيتاد” بخصوص جرائم داعش في العراق، استناداً إلى قرار مجلس الأمن.

المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، ذكر في بيان (الخميس 14 آذار 2024)، أن رئيس محكمة استئناف بغداد – الكرخ القاضي خالد طه، تسلم من فريق التحقيق الدولي يونيتاد هذه البيانات في مقر الاستئناف.

ولفت إلى أن تسليم هذه البيانات إلى مجلس القضاء الأعلى جاء “استناداً إلى قرار مجلس الأمن لغرض استخدامها لدى المحاكم العراقية”.

“يعتبر هذا الانجاز ضمن أطر التعاون المشترك بين القضاء وفريق التحقيق الدولي” بحسب المركز.

وأكد رئيس الاستئناف على ضرورة “التعاون المستمر” مع فريق التحقيق الدولي يونيتاد والمنظمات الدولية التي تعمل في داخل العراق وتقديم دعمها للقضاء.

وقرر مجلس الأمن الدولي انهاء ولاية فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش “يونيتاد” في أيلول 2024.

القرار الذي أعد بدعم بريطاني أشار إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للامم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.

تشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.

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