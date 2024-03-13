الرئيس بارزاني والسفير البريطاني في العراق يتبادلان الآراء حول علاقات أربيل بغداد وقرارات المحكمة الاتحادية

كما بحثا أوضاع العراق ومستجدات المنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية العراقية والمستجدات في المنطقة والوضع الأمني ومساعي حماية استقرار العراق.

كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي والعلاقات بين أربيل وبغداد وقرارات المحكمة الاتحادية.

وكانت الأوضاع الداخلية في الإقليم وانتخابات برلمان كوردستان محوراً آخر للقاء.

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