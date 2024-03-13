أربيل ولندن تؤكدان على أمن واستقرار إقليم كوردستان واحترام كيانه الاتحادي والدستوري

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية معالجة القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية استناداً إلى أحكام الدستور والاتفاقات الموقعة.

واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان، واحترام كيانه الاتحادي والدستوري.

وأكد السفير البريطاني لدى العراق على أهمية شراكة بلاده مع إقليم كوردستان، واصفاً إياها بأنها “ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا”، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق الشامل مع حكومة الإقليم.

من جانبه، جدد رئيس الحكومة التأكيد على تمسك إقليم كوردستان بحقوقه الدستورية والدفاع عنها، رافضاً التنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف.

وناقش الاجتماع أيضاً دعم الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، وأهمية صون حقوق مكونات كوردستان، وضرورة تشكيل مجلس الاتحاد في العراق.

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