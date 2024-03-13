محافظ دهوك: سننفذ عدداً من المشاريع في شيخان

أرسى محافظ دهوك علي تتر، حجر الأساس، لمشروع صناعي حديث في شيخان، مؤكداً موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في تلك المنطقة.

بتكلفة تصل لـ 4 مليار دينار عراقي، أُرسيَ حجر الأساس لمشروع صناعي حديث في قضاء شيخان، بحضور محافظ دهوك وعدد من مواطني القضاء، في ذكرى انتفاضة شيخان.

وقال تتر لـ كوردستان24: “بهذه المناسبة، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، بتخصيص 11 مليار و700 مليون، لتنفيذ مشاريع خدمية لأهالي المنطقة”.

وأرسى محافظ دهوك، علي تتر، أمس الثلاثاء 12 آذار 2024، حجر الأساس لـ 5 مشاريع في مركز مدينة أكرئ/ عقرة؟.

وتزامن ذلك مع الذكرة السنوية لانتفاضة أكرئ/ عقرة، حيث أكد تتر العودة لوضع وضع الأساس في عدة مناطق أخرى في عقرة.

وقال تتر، خلال مؤتمر صحفي، “بتكلفة تزيد عن 7 مليارات دينار، وضعنا حجر الأساس لخمسة مشاريع خدمية وسط مدينة عقرة، وخلال الأيام القادمة سنعود ونضع حجر الأساس لبعض المشاريع الخدمية في حدود مناطق عقرة”.

وفقاً لـ تتر: “على الرغم من الأزمات الاقتصادية والعقبات التي نواجهها، فإن أعمال الإعمار بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ستستمر في جميع أنحاء محافظة دهوك.

وأضاف، “وكما قلنا من قبل، اطمئن أهلنا في محافظة دهوك من الآن فصاعدا، كل أسبوع، سيتم افتتاح بعض المشاريع أو سنضع حجر الأساس لبعض المشاريع الأخرى دون أي فرق في حدود جميع الأقضية والنواحي”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أكد محافظ دهوك، علي تتر، تنفيذ المشاريع في كافة أرجاء المحافظة دون تمييز، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع ستكون ضمن قطاع السياحة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي، الأحد 10 آذار 2024، “سنرسي حجر الأساس للعديد من المشاريع الخدمية، دون تمييز، في كافة أنحاء المحافظة”.

وتحدث تتر عن خطة المحافظة خلال شهر رمضان المقبل، والتي تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المتنوعة، وبعض المواضيع الأخرى”.

وبشأن شهر رمضان، أضاف أن “أهالي دهوك يولون هذا الشهر تقديراً كبيراً، وسنقوم بتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات التي تصدرها وزارة الأوقاف”.

وأوضح، أن “هذا الشهر، شهر النزهات وقضاء الأوقات الجميلة في الطبيعة، ملتمساً من المواطنين الحفاظ على نظافة البيئة، وعدم ترك بقايا الطعام والنفايات في الأماكن التي يخرجون إليها للتنزه”.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، قال محافظ دهوك، علي تتر، لأهالي محافظته “كل أسبوع سنفتتح مشروعاً، أو نضع حجر الأساس لبعض المشاريع”، وأضاف: “رئيس الوزراء مهتم بمحافظة دهوك أكثر من أي واحد منا”.

وقال تتر، الخميس 07-03-2024، في مراسم حضرها أيضاً كمال محمد صالح وزير الكهرباء والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان (بالوكالة)، تم افتتاح ست محطات كهرباء متنقلة في محافظة دهوك.

ووجه محافظ دهوك، رسالة الى المواطنين في مراسم الافتتاح قائلا : “اطمئن اهلنا في دهوك انه سيتم افتتاح مشاريع اسبوعياً، او سنضع حجر الاساس لمشاريع أخرى في عموم محافظة دهوك دون اي فرق في حدود جميع الاقضية”.

وفقاً لـ تتر، فإن “الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان حلت العديد من المشاكل السابقة في محافظة دهوك”، وفيما يتعلق بوضع الكهرباء، قال: إن “المشاريع (في مجال الكهرباء) خلال السنوات الأربع الماضية جعلت توزيع الكهرباء عادلاَ في جميع مناطق إقليم كوردستان”.

وتابع “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دائما على الخط معنا، يشجعنا وأحيانا يقترح هو نفسه حل العديد من المشاكل والمشاريع، ويهتم بالمنطقة، أكثر من أي واحد منا”.

من جانبه، أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إن 80 % من قرارات محكمة باريس الدولية تصب في مصلحة حكومة إقليم كوردستان، وأضاف: “في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، قمنا بزيادة 1900 ميغاواط من الكهرباء”.

وخلال المراسم نفسها، قال وزير كهرباء إقليم كوردستان، إن “المشروع نفذ بتكلفة تزيد عن 9.3 مليار دينار وانجز خلال عام، وقال: “سيستفيد أهالي محافظة دهوك كثيرا من هذا المشروع، خاصة في مجال توزيع الكهرباء”. وفي الوقت نفسه، “سيتم تخفيف العبء على محطات توليد الكهرباء في دهوك وسيتم حل مشكلة نقص الطاقة”.

وأضاف: “على مدى العامين الماضيين، كان هناك تقدم جيد في معالجة المشاكل المتعلقة بالغاز والنفط الأبيض والبنزين، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم حل معظم مشاكل المواطنين داخل المحافظة”.

وبعد الحفل، قال وزير كهرباء إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي، إنه “في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، وهي التشكيلة الخدمية، قمنا بزيادة 1،90 ميغاواط من الكهرباء وسيتم إضافة 250 ميغاواط إضافية في الشهرين المقبلين”.

وأشار كمال محمد صالح، إلى أنه “مع زيادة كمية توليد الكهرباء، زاد عدد المشتركين والطلب على الكهرباء، وخلال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، زاد عدد مشتركي الكهرباء 408 آلاف مشترك”.

وفيما يتعلق بنظام الكهرباء مسبق الدفع، قال: “لقد نفذنا ستة مشاريع اختبارية في جميع أنحاء إقليم كوردستان، في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لنظام الدفع المسبق. ويعد هذا النظام خطوة نحو حل مشكلة الكهرباء في إقليم كوردستان وقد خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 40 في المئة”.

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