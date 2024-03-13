الاتحاد الوطني يستبعد تأجيل انتخابات كوردستان: الديمقراطي لن ينسحب منها

استبعد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء تأجيل انتخابات كوردستان وانسحاب الحزب الديمقراطي من الانتخابات على خلفية الأوضاع السياسية الأخيرة بين بغداد وأربيل.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برهان سعيد، خلال مؤتمر صحفي إن “الاتحاد الوطني على استعداد تام لخوض انتخابات حزيران المقبل وهو ملتزم بالموعد الذي أعلن من قبل رئيس الإقليم”.

واستبعد برهان، تأجيل الانتخابات مؤكدا أن “رئيس الإقليم هو من أصدر قرار تحديد الموعد، وعلى الجميع الالتزام بهذا القرار كون إجراء الانتخابات سيبعد الإقليم من فراغ قانوني ودستوري و سيحافظ على الكيان القانوني للإقليم من خلال انتخاب المؤسسات الشرعية فيه”.

وعن انسحاب الحزب الديمقراطي الذي يعد طرفا رئيسا في الانتخابات المقبلة بسبب الأوضاع السياسية الأخيرة بين بغداد وأربيل قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني “ان شاء الله لن ينسحب الحزب الديمقراطي من الانتخابات”.

وحول قرارات المحكمة الاتحادية العليا وتاثيراتها على كيان الإقليم أكد سعد: “اننا نجد أن قرارت المحكمة الاتحادية العليا هي من صالح الإقليم وأهله ولا يؤثر على كيان الإقليم ودستوريته”.

وفي موضوع منفصل أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار، خلال مؤتمر صحفي، أن “موضوع منصب محافظة السليمانية ومحافظ حلبجة قد تمت مناقشته مع حركة التغيير بصورة رسمية قبل فترة، وقد أخبرنا التغيير بوجهة نظرنا، ونحن الآن ننتظر موقف حركة التغيير حول استبدال منصب محافظي السليمانية وحلبجة”.

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد 3 آذار 2024، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.

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