بعد المسيحيين .. الاحزاب والاطراف التركمانية تقاطع انتخابات برلمان كوردستان

أعلن ممثلو الأحزاب والأطراف السياسية التركمانية، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وقال رئيس الحركة الديمقراطية التركمانية كرخي آلتي برماخ في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز)، إن “قرار إلغاء مقاعد الكوتا هو مخالف للدستور ويخالف المادة 49 الضامنة لحقوق المكونات”، مبيناً أن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص مقاعد الكوتا سيتسبب في اضعاف مبادئ الديمقراطية في اقليم كوردستان”.

وأضاف “نطالب الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء هذا القرار”.

وتابع “كما نطالب رئيس اقليم كوردستان ورئيس وزراء إقليم كوردستان بالتدخل لإلغاء القرار”.

وأكد آلتي برماخ ان “الاحزاب التركمانية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية لحين الغاء القرار الحالي واعادة نظام كوتا المكونات”.

وكان سكرتير حزب التنمية التركماني محمد ايلخانلي قد اكد في وقت سابق اليوم لـ(باسنيوز) بأن الاحزاب التركمانية ستقاطع هذه الانتخابات.

وكانت القوى والأحزاب المسيحية في إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، مقاطعتها انتخابات برلمان كوردستان 2024، تعبيراً عن رفضها لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد ‹كوتا› المكونات.

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