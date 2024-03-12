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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الزراعة الكوردستانية ترفع الحظر عن استيراد الطماطم

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فى :أخبار عــامة
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الزراعة الكوردستانية ترفع الحظر عن استيراد الطماطم

قررت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على استيراد الطماطم بهدف خفض سعرها في السوق.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن “وزارة الزراعة في إقليم كوردستان وجهت كتاباً إلى وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، قالت فيه إن سعر الطماطم ارتفع بسبب قلة الإنتاج المحلي في المحافظات والإدارات المستقلة”.

وأوضح المصدر؛ أن “الكتاب الموجه من وزارة الزراعة أكد على رفع الحظر المفروض على الطماطم المستوردة”.

وارتفع سعر الطماطم في أسواق السليمانية اليوم إلى نحو 2000 دينار للكيلوغرام الواحد.

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