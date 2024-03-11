الرئيس بارزاني في سنوية اتفاق 11 آذار: نؤكد على رسالة السلام والتعايش لشعب كوردستان

أجبر الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف بجزء من حقوق شعبنا

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، ان شعب كوردستان قدم تضحيات لا حصر لها من أجل نيل حقوقه وسيواصل نضاله في سبيل ترسيخ قضيته المشروعة ، مشيراً الى ان اتفاق 11 آذار عام 1970 كان نتاج ثورة أيلول التي قادها الراحل بارزاني الخالد ونضال وتضحيات البيشمركة وكافة شرائح كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الـ 54 لاتفاق 11 مارس/آذار التاريخي ، ان “هذا الاتفاق كان نتاج ثورة أيلول التي قادها الراحل بارزاني الخالد ونضال وتضحيات البيشمركة وكافة شرائح كوردستان ضد قمع السلطات العراقية “.

مضيفاً ، لقد ” كان نتاج النضال الصلب الذي بدأ من اجل استعادة الحقوق وضمان الديمقراطية والشراكة والعيش المشترك وأجبر الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف بجزء من حقوق شعبنا.”

مردفاً ، بالقول في الذكرى الـ 54 لاتفاقية 11 آذار، نؤكد على رسالة السلام والتعايش لشعب كوردستان ، ونؤكد من جديد أن هذا الشعب قدم تضحيات لا حصر لها من أجل نيل حقوقه وسيواصل نضاله في سبيل ترسيخ قضيته المشروعة”.

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