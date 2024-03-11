نيجيرفان بارزاني بذكرى اتفاقية 11 آذار: لنواجه معاً التحديات ونحمي الكيان الفدرالي لإقليم كوردستان

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 اذار 1970، أهمية مواجهة التحديات وحماية المكاسب والحقوق الدستورية والكيان الفدرالي لإقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان بذكرى الاتفاقية، هذا نصه:

نحيي اليوم الذكرى الرابعة والخمسين المجيدة للتوقيع على اتفاقية 11 آذار 1970، التي أبرمت بين السلطة العراقية آنذاك وثورة أيلول العظيمة بقيادة البارزاني الخالد. الاتفاقية كانت انعطافة مصيرية والوثيقة الرسمية الأولى في التاريخ المعاصر. كانت ثمرة نضال وتضحيات شعب كوردستان التي أرغمت الحكومة العراقية على الإقرار بجزء من الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، وأصبحت الأساس لكل مكاسب شعب كوردستان التي تلتها.

في هذه الذكرى، نذكّر الجميع بتاريخ الدولة العراقية المتخم بالمآسي والخسائر التي ألحقها بهذا البلد منطق القوة وفكر وسياسة الإنكار لحقوق شعب كوردستان ومكونات العراق عموماً. فقد جلب تراجع السلطات العراقية حينها عن الاتفاقية الحرب والدمار والكوارث وعدم الاستقرار المستمر للعراق وشعوبه، ولا تزال تداعيات ذلك التراجع مستمرة إلى يومنا هذا.

لنتخذ في إقليم كوردستان من هذه الذكرى فرصة للتفاهم المشترك بين الأطراف السياسية لتجاوز المشاكل والخلافات ولنواجه معاً التحديات ونحمي مكاسبنا وحقوقنا الدستورية والكيان الفدرالي لإقليم كوردستان. ولنستق في العراق العبر والدروس من ماضي وتاريخ البلد المثقل بالآلام، ونطبق الدستور والنظام الاتحادي ونحفظ حقوق جميع شعوب ومكونات العراق، ولنمضي نحو المستقبل برؤية مشتركة.

تحية لذكرى اتفاقية 11 آذار، وسلاماً للأرواح الطاهرة للشهداء.

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