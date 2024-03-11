مسرور بارزاني: كوردستان لن يسمح بالمساس بالكيان الدستوري للإقليم

شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أن كوردستان لن يسمح بانتهاك حقوقه الدستورية والمساس بالكيان الدستوري للإقليم، أو العودة بالعراق إلى زمن الدكتاتورية والاستبداد.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين (11 آذار 2024) بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية الحادي عشر من آذار، شدد فيه على أن شعب كوردستان لن يسمح بانتهاك حقوقه الدستورية والمساس بالكيان الدستوري للإقليم، أو العودة بالعراق إلى زمن الدكتاتورية والاستبداد.

وفيما يلي نص البيان:

تمر علينا اليوم الذكرى الرابعة والخمسون لإعلان اتفاقية الحادي عشر من آذار 1970، والتي مثّلت إنجازاً تاريخياً من منجزات ثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد.

لقد أجبر شعب كوردستان بثورته وما سطره من مقاومة وتضحيات جسام، الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف ببعض حقوقه المشروعة، ولا سيّما تعديل الدستور المؤقت والاعتراف بأن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكوردية، مع الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكوردي.

غير أن النظام العراقي في تلك الحقبة، تنصل من الاتفاقية، واتّجه نحو الحروب ومعاداة شعب كوردستان، مما أدى إلى دمار وكوارث فادحة لا يزال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى يومنا هذا.

وإذ نحيي هذه المناسبة، نؤكد على ضرورة حفظ واحترام وصون الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وحماية الكيان الدستوري للإقليم، ونشدد على أن شعب كوردستان متشبث بحقوقه التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة، ولن يسمح بانتهاكها، أو بظلمهِ وقهره، أو بعودة العراق إلى زمن الدكتاتورية والاستبداد.

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