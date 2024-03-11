الكاردينال ساكو: لا بد من التوصل لصيغة توافق تحافظ على موزائيك المكونات وحقوقهم

داعيا لإعادة النظر بالعملية السياسية في العراق

دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الاثنين، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، والتوصل الى توافقات جديدة بعيداً عن الطائفية والمحاصصة.

وذكر ساكو في بيان: “أتوجه إلى الأخوات والإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بتهانيّ القلبية وتمنياتي الخالصة”.

وأضاف إنه “من المؤسف أن يحلَّ هذا الشهر الكريم والحرب المدمرة مستمرة في الأراضي المقدسة (فلسطين) والصراعات هنا وهناك وانتهاك حقوق الإنسان وحريته وكرامته”.

وتابع ساكو قوله،: “أتمنى أن يتكاتف في هذا الشهر الكريم كل ذوي الإرادة الطيبة في العالم لإخماد كل أشكال الصراع والحرب، وأن يعملوا من أجل تقليل الظلم والألم، وتغيير أوضاع الناس للأفضل، وإشاعة حضارة الأخوة الإنسانية والمحبة”.

مشيرا الى ان “السلام ليس مجرد فكرة، انما هو مشروع حياتي ضروري نتربّى عليه ونجسّده في حياتنا اليومية. وهذا يتطلب الشجاعة”.

واضاف: “في العراق، بعد عشرين عاماً من سقوط النظام، لا بُدّ من إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، والتوصل الى صيغة تَوافق جديدة غير الطائفية والمحاصصة، تقوم على المواطنة الكاملة تضمن مستقبلاً أفضل للعراقيين، وتحافظ على موزائيك المكونات وحقوقهم، الذي هو جمال العراق”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية