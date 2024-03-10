شهداء وجرحى بانفجار لغمين في مقر لحرس حدود أربيل

أسفر انفجار لغمين، اليوم الأحد، أثناء تدريبات قوات حرس الحدود بالعاصمة أربيل، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

المقدم إسماعيل خوشناو، المتحدث باسم حرس الحدود بأربيل قال لـ (باسنيوز): «انفجر لغمان أثناء عمليات التدريب بإحدى مقرات حرس الحدود بأربيل».

وأضاف: «أسفر الحادث عن عدة إصابات بليغة، وتم نقل الجرحى إلى مشفى طوارئ غرب أربيل».

وأفاد مراسل (باسنيوز)، أن الحادث أسفر عن استشهاد اثنين من حرس حدود أربيل وإصابة آخرين بجرح بليغة، وفي وقت لاحق استشهد جريح آخر متأثراً بإصابته البليغة، ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة.

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