مارس 10, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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سياسي عراقي مخضرم: نجاح مسرور بارزاني في واشنطن كان حفظاً للحياة والفصل بين الحرب والسلم

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فى :أخبار عــامة
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سياسي عراقي مخضرم: نجاح مسرور بارزاني في واشنطن كان حفظاً للحياة والفصل بين الحرب والسلم

أكد السياسي العراقي المخضرم ومؤسس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، الجمعة، أن نجاح زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى واشنطن كان حفظاً للحياة والفصل بين الحرب والسلم.

وقال الآلوسي عبر منصة (اكس): «كي يتعلم المتقولون من أجل العراق، سيأتي يوم ويعلم به القوم، كورداً وعرب، أن نجاح مسرور بارزاني في سفرته وجهوده في واشنطن كان حفظاً للحياة والفصل بين الحرب والسلم وبين النجاح والفشل لـ بغداد – أربيل».

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وصل مساء السبت 24 شباط / فبراير 2024، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

ورافق رئيس الحكومة وفد حكومي، حيث عقد خلال زيارته سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.

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