مارس 07, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد زيارة رسمية لواشنطن.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يعود إلى العاصمة أربيل

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فى :أخبار عــامة
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بعد زيارة رسمية لواشنطن.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يعود إلى العاصمة أربيل

بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان ، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 7 مارس/ آذار 2024، إلى العاصمة أربيل .

واجتمع رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، في واشنطن، مع كبار المسؤولين، في البيت الأبيض والكونغرس، ووزارة الخارجية، والبنتاغون ووزارة الخزانة ، وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

كما التقى ، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وشدد رئيس الحكومة ، خلال اجتماعاته في واشنطن على أهمية احترام الكيان الدستوري لإقليم كوردستان ، وضمان حقوقه الدستورية السياسية والمالية ، وكذلك على اهمية إعادة استئناف تصدير نفط كوردستان ، مؤكداً كذلك على حماية حقوق المكونات.

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