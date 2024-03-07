علي تتر يؤكد مواصلة افتتاح المشاريع الخدمية في دهوك إسبوعياً

أكد محافظ دهوك، علي تتر، لأهالي محافظته “كل أسبوع سنفتتح مشروعاً، أو نضع حجر الأساس لبعض المشاريع”، وأضاف: “رئيس الوزراء مهتم بمحافظة دهوك أكثر من أي واحد منا”.

وقال تتر، اليوم الخميس 07-03-2024، في مراسم حضرها أيضاً كمال محمد صالح وزير الكهرباء والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان (بالوكالة)، تم افتتاح ست محطات كهرباء متنقلة في محافظة دهوك.

ووجه محافظ دهوك، رسالة الى المواطنين في مراسم الافتتاح قائلا : “اطمئن اهلنا في دهوك انه سيتم افتتاح مشاريع اسبوعياً، او سنضع حجر الاساس لمشاريع أخرى في عموم محافظة دهوك دون اي فرق في حدود جميع الاقضية”.

وفقاً لـ تتر، فإن “الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان حلت العديد من المشاكل السابقة في محافظة دهوك”، وفيما يتعلق بوضع الكهرباء، قال: إن “المشاريع (في مجال الكهرباء) خلال السنوات الأربع الماضية جعلت توزيع الكهرباء عادلاَ في جميع مناطق إقليم كوردستان”.

وتابع “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دائما على الخط معنا، يشجعنا وأحيانا يقترح هو نفسه حل العديد من المشاكل والمشاريع، ويهتم بالمنطقة، أكثر من أي واحد منا”.

من جانبه، أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إن 80 % من قرارات محكمة باريس الدولية تصب في مصلحة حكومة إقليم كوردستان، وأضاف: “في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، قمنا بزيادة 1900 ميغاواط من الكهرباء”.

وخلال المراسم نفسها، قال وزير كهرباء إقليم كوردستان، إن “المشروع نفذ بتكلفة تزيد عن 9.3 مليار دينار وانجز خلال عام، وقال: “سيستفيد أهالي محافظة دهوك كثيرا من هذا المشروع، خاصة في مجال توزيع الكهرباء”. وفي الوقت نفسه، “سيتم تخفيف العبء على محطات توليد الكهرباء في دهوك وسيتم حل مشكلة نقص الطاقة”.

وأضاف: “على مدى العامين الماضيين، كان هناك تقدم جيد في معالجة المشاكل المتعلقة بالغاز والنفط الأبيض والبنزين، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم حل معظم مشاكل المواطنين داخل المحافظة”.

وبعد الحفل، قال وزير كهرباء إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي، إنه “في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، وهي التشكيلة الخدمية، قمنا بزيادة 1،90 ميغاواط من الكهرباء وسيتم إضافة 250 ميغاواط إضافية في الشهرين المقبلين”.

وأشار كمال محمد صالح، إلى أنه “مع زيادة كمية توليد الكهرباء، زاد عدد المشتركين والطلب على الكهرباء، وخلال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، زاد عدد مشتركي الكهرباء 408 آلاف مشترك”.

وفيما يتعلق بنظام الكهرباء مسبق الدفع، قال: “لقد نفذنا ستة مشاريع اختبارية في جميع أنحاء إقليم كوردستان، في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لنظام الدفع المسبق. ويعد هذا النظام خطوة نحو حل مشكلة الكهرباء في إقليم كوردستان وقد خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 40 في المئة”.

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