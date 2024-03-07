سُجل فيه أكثر من 220 ألف موظف.. “مشروع حسابي” يحقق انجازا في كوردستان

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن “مشروع حسابي”، الذي تم إطلاقه منذ عام، حقق نجاحاً كبيراً هذا العام.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، أن “من إنجازات (مشروع حسابي) لهذا العام هو تسجيل أكثر من 220 ألف موظف حكومي”.

واضافت انه “وفي الوقت نفسه، بدأ المشروع في سبع مدن في إقليم كوردستان وتمت إعادة البطاقات المصرفية لأكثر من 100 ألف موظف ، وشاركت العديد من البنوك الخاصة وستشارك أكثر في المستقبل”.

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