المفوضية: مواطني “المتنازع عليها” لا يحق لهم الترشح لانتخابات برلمان كوردستان

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية ، والتي ستشرف على اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان ، اليوم الخميس 7 مارس/ آذار ، ان المواطنين الذين يعيشون ضمن حدود المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان ، او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) غير مسموح لهم بالترشح لانتخابات برلمان كوردستان.

رئيس دائرة تسجيل الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرهاد أسعد ، قال إن “باب التسجيل فُتح أمام الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين المستقلين لانتخابات برلمان كوردستان”.

موضحاً ، أن “شروط الترشح لانتخابات برلمان كوردستان تمنع مواطني المناطق المتنازع عليها من الترشح وان كانوا كوردا”.

مردفاً ، بالقول ” يجب على الشخص الذي يترشح أن يكون لديه بطاقة وطنية في إحدى محافظات الإقليم الأربعة ويجب أن لايكون عليه جنحة فساد أو من أعضاء حزب البعث السابقين”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، أعلن الاحد الماضي، تحديد يوم 10 يونيو / حزيران موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

ووقع نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً بالصدد ، حيث ” بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم 10 يونيو/حزيران 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان”.

بدورها ، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي اعلنت ، يوم الاثنين ، موافقة المفوضية على إجراءات تسجيل القوائم والائتلافات والمرشحين للمشاركة في الانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان المقررة في 10 حزيران/يونيو 2024.

وقالت الغلاي لـ(باسنيوز): “صوتت المفوضية العليا للانتخابات على إجراءات تسجيل القوائم والائتلافات والمرشحين، حيث سيتم تقسيم إقليم كوردستان الى 4 دوائر انتخابية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)”.

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