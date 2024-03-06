الرئيس بارزاني يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار 2024 ، نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تايلور.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل الأمريكي العام في أربيل، مارك استرو، تم النقاش حول زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى واشنطن ووصفها بأنها زيارة جادة وناجحة.

كما تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والعلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية والمشاكل التي تواجهها، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار العراق ودور قوات التحالف في استقرار العراق والمنطقة.

وكانت قضية الانتخابات موضوعا آخر للاجتماع، حيث جدد الرئيس بارزاني دعمه لإجراء الانتخابات، معربا عن قلقه من قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد المكونات، واعتبر هذا القرار محاولة لتقويض حقوق الشعب والإضرار بالعملية الديمقراطية.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة موضوعاَ آخر للاجتماع.

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