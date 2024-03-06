شركات من اقليم كوردستان تشكو معرقلات تحول دون ايصال منتجاتها للمحافظات

وضعت 112 شركة محلية ودولية متخصصة بالزراعة والمنتجات الحيوانية منتجاتها على ارض معرض بغداد الدولي.

عدد كبير من هذه الشركات هي من اقليم كوردستان، ويتحدث أصحابها عن منتجات عالية الجودة، لكنهم يعانون من معرقلات في الطرقات لايصالها الى المحافظات الاخرى في البلاد.

سيطرات أمنية “لا تتفهم” المنتجات الوطنية

آكو محمد فاتح، وهو صاحب شركة منتجات حيوانية في اربيل، يقول لشبكة رووداو الاعلامية، إن “هنالك خلطاً في الموضوع، فمنتجاتنا محلية لكن قسماً من السيطرات لا تتفهم ذلك، ويعتقدون ان هذه المنتجات مهربة وجاءت من خارج الحدود”.

واستدرك أن “وزارة الزراعة العراقية تتفهم ذلك، وتعرف ان المنتج محلي”، منوهاً الى “وجود ضغط في موضوع النقل بين المحافظات، ونحاول أن نحل الاشكال من خلال التعاون بين الجهتين”.

الزراعة العراقية تحذّر من المستورد

أما وزارة الزراعة، فتطمئن المزارعين وأصحاب الشركات المنتجة في اقليم كوردستان بوجود تسهيلات لنقل منتجاتهم الى المحافظات الاخرى، لكنها تحذر من المستورد للحفاظ على المنتج المحلي.

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزاعي لشبكة رووداو الاعلامية إن “كل التسهيلات موجودة، لكن لدينا بعض المحاذير مما ينقل من خارج اقليم كوردستان الى العراق، عبر المنافذ غير المسيطر عليها، مثل منفذ باشماخ”.

محمد الخزاعي، أعرب عن أمنيته في أن “تقوم السلطات في اقليم كوردستان بغلق هذه المنافذ غير الشرعية، للمحافظة على مصلحة الفلاح في الاقليم، ومصلحة الفلاح والمربي في باقي المحافظات العراقية”.

عشر دول مختلفة شاركت في معرض الاسبوع الزراعي الخامس عشر، لعرض المنتجات الزراعية والغذائية والاسمدة، وجسدت خلالها التطور الحاصل في القطاع الزراعي.

المنتجات الزراعية والحيوانية في المعرض ذات جودة عالية، وفي تطور ملحوظ، لكن الشركات هنا تحتاج الى دعم اكبر للاستمرار على هذا النحو.

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