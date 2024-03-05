الرئيس بارزاني: منجزات الانتفاضة ملك شعب كوردستان والأجيال القادمة

وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 5 آذار (مارس) 2024، رسالةً في الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة، أكد فيها، أن منجزات الانتفاضة ملك شعب كوردستان، والأجيال القادمة.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لانتفاضة شعب كوردستان، أتقدم بالتهاني والتبريكات لعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال وجميع الوطنيين والمناضلين والأحرار وكل شعب كوردستان.

إن الانتفاضة هي امتداد لعقود من النضال وهي نتاج مقاومة وجهود ودماء الجماهير والقوى المناضلة في كوردستان، وأصبحت بداية جديدة وبعثت الأمل في حياة شعبنا. فقد كانت انتفاضة الشعب ضد مؤسسات الظالمين والمحتلين رسالة واضحة جداً بأنه رغم قوة المحتلين فأن إرادة الحياة الحرة والكريمة راسخةٌ وباقية دائماً في نَفْس الفرد الكوردستاني.

إن مكتسبات الانتفاضة هي ملك شعب كوردستان والأجيال المقبلة، وفي ذكرى انتفاضة شعب كوردستان نؤكد على إعلاء إنجازات وأهداف وقيم الانتفاضة وحمايتها وتعزيزها، ويجب أن لا يتم نسيانها أو تشويهها في أي ظرف وتحت أي ضغوط.

تحية إجلال لأرواح شهداء الانتفاضة الأبرار

وجميع شهداء سبيل تحرير كوردستان

مسعود بارزاني

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