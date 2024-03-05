رئيس كوردستان يبحث إجراءات فتح ممثلية أذربيجان وتدشين رحلات طيران مباشرة

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف.

ذكرت ذلك رئاسة الإقليم في بيان، وبينت، أنه تم خلال الاجتماع التباحث بشأن تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين أذربيجان وبين العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، وآخر إجراءات فتح ممثلية لجمهورية أذربيجان في إقليم كوردستان، والمساعي الرامية لتدشين رحلات طيران مباشرة بين أذربيجان والعراق وإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان، وفق البيان، على أنهما ينظران باهتمام إلى العلاقات التي تربط الجانبين وأشارا إلى فرص العمل والاستثمار المتاحة للقطاع الخاص والشركات الأذربيجانية في العراق وإقليم كوردستان، والتعاون في المجال الثقافي.

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