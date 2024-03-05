مستثمرون ألمان يتطلّعون للاستثمار في إقليم كوردستان

يتطلّع مستثمرون ألمان للاستثمار في إقليم كوردستان، مع استمرار التشكيلة الحكومية التاسعة بمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب.

وقال رئيس جمعية الصداقة الكوردية الألمانية، ژیان شيخ سلمان، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، “حاولنا إقامة علاقات تجارية مع شركات السيارات في ألمانيا، وسنواصل جهودنا لجذب المستثمرين الألمان إلى إقليم كوردستان”.

من جانبه أكّد العضو السابق في برلمان برلين، غياث الدين سايان، “لم نتعب من العمل من أجل شعبنا، لكن يجب على الجالية الكوردية العمل كسفراء لبلادهم لصالح كوردستان”.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24: لقد عملت الجالية الكوردية على المستويين الشخصي والتنظيمي، كما يقولون، وكان لهم دور في تعريف الكورد وكوردستان بالعالم الخارجي والدول الغربية، وتمكنت بعض هذه الشخصيات والمنظمات من جذب انتباه الشركات الأوروبية والمستثمرين”.

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