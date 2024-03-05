محامي استشاري يحدد أسباب ارتفاع حالات الطلاق في إقليم كوردستان

أوضح المحامي الاستشاري، أردلان أحمد، أن هناك عدة أسباب لارتفاع حالات الطلاق في إقليم كوردستان.

وقال أحمد في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الطلاق لا يؤثّر فقط على المتزوجين حديثاً، لكن تأثيره كبير على الأزواج الأكبر سناً الذين مضى على زواجهم سنوات طويلة.

في غضون ذلك، اعتبر المحامي الاستشاري أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة، أحد أهم أسباب الطلاق.

لافتاً أنه في حال وجود وعي في استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، فستكون هناك مشاكل أقل مما هو موجود حالياً.

وفي الـ 3 ديسمبر كانون الأول 2023، أصدرت لجنة الفتاوى في إقليم كوردستان إحصائيات أظهرت أن 2828 حالة مشاكل أسرية تم رفعها إلى اللجنة عام 2023، انتهت 1391 حالة منها بالطلاق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية