مارس 05, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لـ 60 مدرسة في الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لـ 60 مدرسة في الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان

أفاد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، ئالان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، بأن الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم قد تمكنت من توفير الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لـ60 مدرسة.

وقال الوزير ان “الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم قد وفرت الكهرباء لـ60 مدرسة بواسطة الطاقة الشمسية، منها 33 مدرسة على نفقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) “.

واضاف ان “وزارة التربية تخطط لتوفير الكهرباء لـ 72 مدرسة أخرى بالطاقة الشمسية على نفقة حكومة كوردستان”.

كما أشار الى ان ” (اليونيسيف) ستتكفل بتوفير الكهرباء لـ 35 مدرسة أخرى بواسطة الطاقة الشمسية”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi