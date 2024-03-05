توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لـ 60 مدرسة في الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان

أفاد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، ئالان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، بأن الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم قد تمكنت من توفير الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لـ60 مدرسة.

وقال الوزير ان “الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم قد وفرت الكهرباء لـ60 مدرسة بواسطة الطاقة الشمسية، منها 33 مدرسة على نفقة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) “.

واضاف ان “وزارة التربية تخطط لتوفير الكهرباء لـ 72 مدرسة أخرى بالطاقة الشمسية على نفقة حكومة كوردستان”.

كما أشار الى ان ” (اليونيسيف) ستتكفل بتوفير الكهرباء لـ 35 مدرسة أخرى بواسطة الطاقة الشمسية”.

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