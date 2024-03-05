مارس 05, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لجنة تنمية الاقاليم وأربيل تتفقان على إعادة موازنة كوردستان وإرسال نسخة جديدة من بغداد

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فى :أخبار عــامة
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لجنة تنمية الاقاليم وأربيل تتفقان على إعادة موازنة كوردستان وإرسال نسخة جديدة من بغداد

بحثت لجنة تنمية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، يوم الثلاثاء، مع حكومة أربيل، آخر تطورات ميزانية التنمية في محافظات إقليم كوردستان، مؤكدين على إرسال الميزانية الخاصة بتنمية أربيل وباقي محافظات الإقليم من حكومة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن “رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم برئاسة النائب خالد السامرائي، اجتمعت اليوم مع محافظ اربيل أوميد خوشناو، حول آخر التطورات بشأن ميزانية تنمية الاقاليم والمحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم”.

وبعد الاجتماع أقام خوشناو، والسامرائي، مؤتمراً صحفياً حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أكدا فيه أن “الاجتماع نوقش من خلاله معلومات مسجلة حول موضوع ميزانية التنمية والمطالبة بإعادة ميزانية تطوير محافظات إقليم كوردستان وضمها مع ميزانية المحافظات العراقية، وإرسال موازنة من قبل الحكومة العراقية إلى محافظات كوردستان بشكل عام، ومحافظة أربيل بشكل خاص”.

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