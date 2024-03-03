المفوضية تفتح باب التسجيل لأحزاب إقليم كوردستان الراغبة بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فتح باب التسجيل لأحزاب إقليم كوردستان، الراغبة في المشاركة بالانتخابات برلمان كوردستان.

وفي بيان، صدر الأحد (3 آذار 2024)، قالت المفوضية أن باب التسجيل في التحالف السياسية مفتوح أمام الأحزاب السياسية الكوردستانية، التي تمارس نشاطها السياسي الراغبة بالمشاركة في انتخابات كوردستان البرلمانية لسنة 2024.

ويبدأ التسجيل يوم 5 آذار 2024، ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم 14 آذار، مشيرة إلى أن ذلك غير قابل للتمديد، وسيكون التسجيل في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد، وفي المكاتب الانتخابية بمحافظات إقليم كوردستان.

واليوم الأحد، حدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، موعدا لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، طبقا للبيان.

وحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.

والخميس الماضي 29 شباط، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة العليا، تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين في إقليم كوردستان، إلى خمسة أيام إضافية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “تقرر تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين في إقليم كوردستان”.

وأضافت، أن التمديد شمل خمسة أيام إضافية، من أجل فسح المجال أمام أكبر عدد للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وكان من المفترض أن تنتهي عملية تحديث بيانات الناخبين الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم بدءا من مواليد 2006، من قبل مفوضية الانتخابات اليوم الخميس 29 شباط الجاري.

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