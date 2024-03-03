هيأة التقاعد تعتمد منصة البريد الإلكتروني في اجراء المراسلات مع الاقليم

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، اعتماد منصة البريد الالكتروني في اجراء المراسلات مع اقليم كردستان.

وذكرت الهيأة في بيان انه :”بتوجيه من رئيس الهيأة ماهر حسين رشيد استقبل اليوم وكيل رئيس الهيأة حسام عبد الستار خماس ومدراء الأقسام في الهيأة مدير عام ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بختيار حاجي حمد؛ لغرض ايجاد آلية إلكترونية للمخاطبات بين المركز والإقليم”.

واضافت “حيث تم الاتفاق على اعتماد منصة البريد الإلكتروني في اجراء المراسلات بين مقر الهيأة والدوائر ذات العلاقة في الإقليم لغرض تخفيف العبى عن كاهل المراجعين ، انطلاقا من خطة الهيأة المتعلقة بتبسيط الاجراءات ضمن حزمة الإصلاحات المعمول بها”.

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