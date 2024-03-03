خبير في الشؤون الأمريكية يؤكد وجود أربع نقاط محورية تجعل من أربيل مهمة بالنسبة لواشنطن

أكد الخبير في الشؤون الأمريكية كاروخ خوشناو، اليوم الأحد 3 آذار 2024، أن الولايات المتحدة تعتبر إقليم كوردستان شريكها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كاروخ خوشناو في مقابلة مع كوردستان24، إن “الولايات المتحدة تنظر باهتمام لإقليم كوردستان، كما أن واشنطن تعتبر إقليم كوردستان شريكها الاستراتيجي” في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “فضلاً عن أن أمريكا تنظر باهتمام للموقع الجيوبولوتيكي لإقليم كوردستان، لذا تم الاحتفاء برئيس حكومة إقليم كوردستان بذلك المستوى الرفيع في واشنطن”.

وأشار إلى أن “القوة الناعمة والدبلوماسية بددت المخاوف التي خلقتها بعض الأطراف عبر المحكمة الاتحادية، لتقويض كيان إقليم كوردستان”.

وشدد على أن “زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى أمريكا ومشاركته في منتدى دافوس، إضافةً إلى مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر ميونخ أذابت ذلك الجليد”.

وأوضح أنه “يمكن تلخيص أهمية إقليم كوردستان بالنسبة لأمريكا في أربع نقاط”، مضيفاً: “الأولى: مكانة إقليم كوردستان على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، الثانية: على مستوى الاقتصاد والطاقة، الثالثة: على مستوى الأمن ودحر الإرهاب، الرابعة: احترام القيم السامية المهمة عند واشنطن والمجتمع الدولي، مثل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش المشترك”.

وأردف أن “إقليم كوردستان يحظى بثقة عالية من قبل المجتمع الدولي”، مشدداً على أن “استخدام أنتوني بلينكن لمصطلح كوردستان القوية، دليل على أن إقليم كوردستان هو المنطقة الموثوقة والتي تُعوّل عليها واشنطن، كما سيظل الإقليم شريكاً استراتيجياً لأمريكا في المستقبل”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية