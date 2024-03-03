بالتنسيق مع أربيل.. شؤون المخدرات العراقية تعلن تفكيك شبكة تجارة دولية

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات، بتنسيقٍ وتعاونٍ أمني مشترك بين وزيري الداخلية في بغداد وأربيل.

وقال بيان للمديرية: بناء على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزيري الداخلية في الحكومة الاتحادية عبد الأمير الشمري وحكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد تم تفكيك شبكة من المتاجرين بالمخدرات الدوليين والمحليين.

وأضاف البيان: تتكوّن الشبكة من 16 متهماً شديدي الخطورة، بضمنهم محكومين غيابياً عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية ومتهمتين من النساء تمتد جرائمهم من البصرة إلى بغداد إلى أربيل”.

وتابع البيان: “بعد جهدٍ أمني استخباري عالي المستوى وبمتابعة ميدانية حثيثة مستمرة من قبل مدير عام شؤون المخدرات ومدير مديرية مكافحة مخدرات أربيل وبموجب القرارات القضائية ضُبطَ بحوزتهم 40 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة”.

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