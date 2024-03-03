العراق بصدارة الدول المستوردة للمواد الغذائية الايرانية

أعلن المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية روح الله لطيفي عن صادرات بقيمة 4.3 مليار دولار من المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية إلى 130 دولة حول العالم، ويأتي العراق في صدارتها.

هذه الاحصائية تتضمن الأشهر التسعة الأولى من “العام الإيراني الحالي”، وذلك بزيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.

روح الله لطيفي صرّح بأن إيران صدرت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات السمكية والحيوانية والزراعية والبستانية والغذائية، بقيمة 4 مليارات و312 مليوناً و948 ألف دولار إلى 130 دولة، حسب وكالة مهر الايرانية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية أنّ هذه الكمية تُمثل زيادة بنسبة 7.2% من حيث الوزن و22% من حيث القيمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف روح الله لطيفي أنه يتم تصدير 68% من المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية إلى 5 دول، هي العراق، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وباكستان، وأفغانستان.

يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي أفاد نهاية شهر شباط الماضي، بأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد تجاوز الـ6 بالمائة.

وأوضح خاندوزي بأنه وفقاً لما أعلنه البنك المركزي الايراني فإن المؤشرات الاقتصادية لإيران قد أشارت تكراراً إلى النمو المستقر في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 آذار 2023)، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي قد بلغ 5.1% بما فيه النفط، بينما بلغ 2.5% باستثناء النفط.

وفي سياق نمو القطاع النفطي، أفاد خاندوزي بأن نمو القطاع النفطي بلغ الخريف الماضي معدل 21.8% بينما سجل 10.8% في خريف العام الذي سبقه، مما يظهر نمو النفط بمقدار الضعف مقارنة بخريف العام الماضي وهذا يعني أن يران كانت ناجحة جداً في كسر العقوبات المفروضة عليها.

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