بمشاركة رئيس إقليم كوردستان.. انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي

انطلقت اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وحضور أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة، ومن بين المشاركين رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني.

وأفادت رئاسة إقليم كوردستان، بأن نيجيرفان بارزاني يزور تركيا اليوم الجمعة للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وسيكون له خلال فترة انعقاد المنتدى التي تستغرق ثلاثة أيام، سلسلة لقاءات واجتماعات مع المشاركين في المنتدى للتباحث حول العلاقات وأوضاع المنطقة بصورة عامة.

وتابعت: “ستشكل “قضايا الحرب والإرهاب والهجرة ومخاطر وتداعيات التغيير المناخي والكوارث الطبيعية ومجموعة مسائل ومواضيع أخرى” مواضيع ومحاور التباحث بين المشاركين في المنتدى”.

وإلى جانب رئيس إقليم كوردستان، يشارك في المنتدى من العراق كل من وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وفي كلمة افتتاح المنتدى، قال أردوغان إن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية “حتمًا ليس حربًا بل عملية إبادة جماعية”، مضيفاً: “لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل تم أيضًا القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين”.

وأضاف أن “إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمر لا بد منه، وأبدى استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة”.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح علامة مهمة ومنصة فكرية دبلوماسية مع تركيزه على التعددية والمشاكل الحقيقية.

وينعقد المنتدى في الفترة ما بين 1 و3 مارس/ آذار الحالي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا.

ويناقش المنتدى الذي انطلق الجمعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستمر حتى الأحد، العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و”دبلوماسية الفضاء” فضلاً عن قضية غزة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة لمناقشة قضايا تتعلق بمناطق جغرافية مختلفة حول العالم، بدءاً من تغير المناخ، وحتى الإرهاب، والأمن الغذائي، ودبلوماسية الفضاء.

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