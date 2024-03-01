البيت الأبيض لـ مسرور بارزاني: سنواصل دعم كوردستان قوية والحقوق الدستورية لشعب الإقليم

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في واشنطن، يوم الخميس 29 شباط (فبراير) 2024، مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، إذْ كان المحور الرئيسي للاجتماعات مواصلة واشنطن دعمها لإقليم كوردستان، والحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وعقد رئيس الوزراء مسرور بارزاني ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إضافةً إلى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوكستين.

جيك سوليفان يجدد دعم البيت الأبيض لــ “كوردستان قوية”

قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة “إكس”، بشأن فحوى لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، “إنني وجهت شكري إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على دعم واشنطن لكوردستان قوية، والحقوق الدستورية لشعب كوردستان”.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان: “كما أشرنا إلى أهمية تطبيق الدستور، وحماية حقوق المكونات، وتشكيل مجلس الاتحاد في العراق”.

وقال موقع حكومة إقليم كوردستان، بخصوص اللقاء الثنائي بين مسرور بارزاني وسوليفان، إنه “في مستهل الاجتماع، نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي تحيات الرئيس جو بايدن إلى الرئيس بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان، كما جدد دعم البيت الأبيض لكوردستان قوية، وللحقوق الدستورية لشعبها”.

من جانبه، قال البيت الأبيض بشأن فحوى اللقاء الثنائي بين سوليفان ومسرور بارزاني، إن “جيك سوليفان أعرب عن تقديره للشراكة الطويلة الأمد بين كوردستان وأمريكا”، مشدداً على “استمرار دعم واشنطن لكوردستان قوية من الناحية الاقتصادية، مثلما ينص الدستور العراقي على وجود إقليمٍ قوي”.

رئيس الوزراء مسرور بارزاني وماكغورك يتفقان على حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان

قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة “إكس”، بخصوص اجتماعه مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، “تبادلنا مع بريت ماكغورك وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى “أننا اتفقنا مع ماكغورك على أهمية حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، واحترام الكيان الدستوري والفيدرالي للإقليم، وحماية حقوق المكونات”.

وقال موقع حكومة إقليم كوردستان، بشأن اللقاء الثنائي بين مسرور بارزاني وماكغورك، إن “الجانبين اتفقا على أهمية حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، وحماية الكيان الدستوري والفيدرالي للإقليم، وصون حقوق مكوناته كافة”.

رئيس الوزراء مسرور بارزاني وآموس هوكستين يتفقان على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت

قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة “إكس”، بشأن فحوى لقائه مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوكستين، “اتفقنا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكستين على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت، إضافةً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أربيل وواشنطن، ولا سيّما في مجالات الطاقة والاستثمار”.

وقال موقع حكومة إقليم كوردستان، بشأن اللقاء الثنائي بين مسرور بارزاني وآموس هوكستين، إن “الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان الولايات المتحدة، ولا سيّما في مجالات الطاقة والاستثمار”.

وأشار إلى أن “الجانبين اتفقا على أهمية استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت، إضافةً إلى التأكيد على أهمية النهوض بقطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان”.

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