الرئيس بارزاني: الالتزام بالدستور الحل الوحيد للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الالتزام بالدستور “الحل الوحيد” للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقباله في مصيف صلاح الدين، الخميس (29 شباط 2024)، الرئيس الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان.

ووصل رئيس أرمينيا إلى مطار أربيل الدولي صباح الخميس، وكان في استقباله رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

بحسب بيان لمقر بارزاني، أشاد الرئيس الأرميني بـ “التقدم والاستقرار” في إقليم كورستان، ودور الرئيس بارزاني في توفير بيئة مستقرة للتعايش المشترك بين مكونات إقليم كوردستان وكذلك “التصدي للإرهاب والتطرف”.

الرئيس بارزاني رحب بحفاوة برئيس أرمينيا، مشيراً إلى “العلاقات التاريخية” بين شعب كوردستان والشعب الأرميني.

وأعرب عن شكره للرئيس الأرميني على “احترام بلاده لحقوق الكورد القاطنين هناك”.

واتفقت آراء الجانبين على أن “السلام الحل الوحيد لمشاكل شعوب المنطقة والأجيال المقبلة”.

في جانب آخر من الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية “تعزيز العلاقات الثنائية” بين إقليم كوردستان ودولة أرمينيا.

العلاقات بين إقليم كوردستان شكلت محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد الرئيس بارزاني على أن “الالتزام بالدستور الحل الوحيد للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.

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