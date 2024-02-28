مسرور بارزاني: شعب كوردستان قدم تضحيات في سبيل نيل حقوقه الدستورية ولن يتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي عدد من مراكز ومؤسسات ومعاهد السياسة والأبحاث الأمريكية (مجمع التفكير – Think Tank).

وسلط رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، الضوء على آخر التطورات والمستجدات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وشدد رئيس الحكومة على أن العراق دولة اتحادية، ويجب احترام الدستور ومبادئ الديمقراطية والفيدرالية، والتعامل مع إقليم كوردستان ككيان دستوري ينضوي تحت مظلة النظام الاتحادي.

وأوضح رئيس الحكومة أن شعب كوردستان قدم تضحيات جسيمة في سبيل نيل حقوقه المشروعة والدستورية، ولن يتنازل عن تلك الحقوق تحت أي ضغط أو ظرف.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في حلّ جميع القضايا الخلافية مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، مشدداً على أهمية تأمين المستحقات المالية وحصة الإقليم من خلال المؤسسات الرسمية والدستورية لحكومة الإقليم.

كما أكد على ضرورة استئناف عملية تصدير نفط الإقليم، وحماية أمنه واستقراره.

وتناول رئيس الحكومة في سياق آخر من الاجتماع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، مؤكداً على أهمية تطبيع الأوضاع في هذه المناطق من خلال تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي واتفاقية شنگال (سنجار).

واختتم رئيس الحكومة الاجتماع بالإجابة عن أسئلة وتعليقات وملاحظات الحضور.

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