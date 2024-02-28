المحكمة الاتحادية ترد دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص

ردت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان لعدم الأختصاص.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم ب152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي ب97 صوتا، والنائب محمود المشهداني ب48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار ب6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الأتحادية تضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

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