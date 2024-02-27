السفير القطري لنيجيرفان بارزاني: أبواب قطر مشرعة بوجه العراق وإقليم كوردستان

أكد السفير القطري الجديد في العراق، أن أبواب بلاده مشرعة بوجه العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أنه وفي لقاء لنيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان مع سلطان بن مبارك الكبيسي سفير دولة قطر الجديد لدى العراق، قبل ظهر اليوم الثلاثاء (27 شباط 2034)، وإلى جانب تهنئة سعادة السفير وتمني النجاح له في مهامه، عبّر نيجيرفان بارزاني عن ارتياحه لمستوى علاقات قطر مع العراق وإقليم كوردستان.

وأكد رئيس اقليم كوردستان توفر فرص جيدة لتطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك، حسب البيان.

من جانبه عبّر السفير القطري عن سعادته بمباشرته مهامه سفيراً لبلاده في العراق، وشدد على أن أبواب قطر كلها مشرعة في وجه العراق وإقليم كوردستان.

سلطان بن مبارك الكبيسي أشار إلى رغبة قطر في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في مجالات الاستثمار والاقتصاد والثقافة وسائر القطاعات الاخری.

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